الخميس 2025-03-27 02:50 م
 

28 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ا
أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري- أدى 28 محامياً جديداً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان


وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية

عربي ودولي مصر.. غرق غواصة سياحية على متنها سياح

ا

أخبار محلية الأردن.. غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء "الكروكات"

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ا

أخبار محلية 28 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

مظاهرات في تل أبيب لوقف الحرب

فلسطين رئيس "الموساد" السابق : الحكومة فتحت "أبواب الجحيم" على الأسرى باستئنافها الحرب

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تصعد لمستوى قياسي جديد

ل

منوعات طريقة عمل المعمول بحشوات متنوعة لعيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة