281 مليون دينار .. ذمم مستحقة للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 2023

و بلغ مجموع الذمم المالية المدينة المستحقة وغير المحصلة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 281.344.013 مليون دينار ، وذلك بحسب الأرصدة التي زودت فيها البلديات ومجالس البلديات ديوان المحاسبة .
وجاء ترتيب أعلى خمس بلديات بحجم الذمم كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة كما يلي :
بلدية اربد الكبرى 54,544,589 مليون دينار
بلدية الزرقاء الكبرى 39,745,562 مليون دينار
بلدية السلط الكبرى 18,697,830 مليون دينار
بلدية الزعتري والمنشية 9,985,944 مليون دينار
بلدية ام البساتين 8,459,203 مليون دينار
-
أخبار متعلقة
-
20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس
-
"اليرموك" تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين
-
الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان
-
115.883 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم لفترات طويلة
-
مخالفات مالية كبيرة في الجامعة الهاشمية .. تفاصيل
-
اندلاع حريق في محل تجاري بعمان
-
17 ألفا و146 مخالفة على المركبات الحكومية العام الماضي
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل