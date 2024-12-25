 
الأربعاء 2024-12-25 03:03 م
 

281 مليون دينار .. ذمم مستحقة للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 2023

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
الأربعاء، 25-12-2024 02:31 م
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 عن إصدار (84) مخرجاً رقابياً خلال عام 2023 لعدد من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة .اضافة اعلان


و بلغ مجموع الذمم المالية المدينة المستحقة وغير المحصلة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 281.344.013 مليون دينار ، وذلك بحسب الأرصدة التي زودت فيها البلديات ومجالس البلديات ديوان المحاسبة .

وجاء ترتيب أعلى خمس بلديات بحجم الذمم كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة كما يلي :

بلدية اربد الكبرى 54,544,589 مليون دينار
بلدية الزرقاء الكبرى 39,745,562 مليون دينار
بلدية السلط الكبرى 18,697,830 مليون دينار
بلدية الزعتري والمنشية 9,985,944 مليون دينار
بلدية ام البساتين 8,459,203 مليون دينار


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