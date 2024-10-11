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291 حالة مستفيدة من برنامج التأهيل الجسماني في إربد خلال 2023

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
الجمعة، 11-10-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري-    بلغ عدد الحالات المستفيدة من برنامج التأهيل الجسماني الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية خلال العام الماضي في محافظة إربد، 291 حالة.

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وبحسب إحصائيات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن القيمة المالية من برنامج معونة التأهيل الجسماني في محافظة إربد تبلغ 105 آلاف و721 ديناراً .


ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى الذين يحتاجون لشراء معينات وأجهزة طبية مساندة مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية أو الفرشات الطبية، حيث يبلغ الحد الأعلى للمعونة 600 دينار للشخص في العام الواحد؛ وذلك بناء على تقارير طبية من المراجع المختلفة المعتمدة.


وبلغ عدد الحالات المنتفعة من هذا البرنامج في مختلف محافظات المملكة حتى نهاية عام 2023 ما مجموعه 882 حالة، بتكلفة إجمالية مقدارها 365 ألفًا و862 دينارا، كان أكثرها في محافظة إربد، بنسبة 33 بالمئة من إجمالي الحالات.

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