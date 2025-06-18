2990 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأربعاء

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 10-20 قرشا، والبطاطا 20-40 قرشا، والبندورة 10-20 قرشا، والجزر 20-30 قرشا، والخيار 25-50 قرشا، والزهرة 35-60 قرشا، والليمون 100- 150قرشا، والموز البلدي 60-95 قرشا.
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