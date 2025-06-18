2990 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأربعاء

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 2990 طنا، منها 2283 طن خضار، و543 طن فواكه، و163طنا من الورقيات.

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