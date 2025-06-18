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2990 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأربعاء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 2990 طنا، منها 2283 طن خضار، و543 طن فواكه، و163طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 10-20 قرشا، والبطاطا 20-40 قرشا، والبندورة 10-20 قرشا، والجزر 20-30 قرشا، والخيار 25-50 قرشا، والزهرة 35-60 قرشا، والليمون 100- 150قرشا، والموز البلدي 60-95 قرشا.

 
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