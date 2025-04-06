3 إصابات بالغة في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي فجر أمس، عند الساعة الرابعة صباحًا، نتيجة تصادم بين مركبة شحن ومركبة صالون. اضافة اعلان





وأسفر الحادث عن وقوع أربع إصابات، ثلاث منها وُصفت بالبليغة، وإصابة واحدة متوسطة، حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج اللازم.



وعبر تقريرها المروري اليومي، أشارت إدارة السير إلى وقوع حادث آخر على الطريق الصحراوي، بعد محطة رأس النقب باتجاه العاصمة عمّان، نتيجة فقدان السيطرة على إحدى المركبات، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، تم إسعافهم كذلك إلى مستشفى معان الحكومي، وقد وُصفت حالتهم بالمتوسطة.



كما وقع حادث سير ثالث على طريق عمّان التنموي، إثر تصادم بين مركبتين، أسفر عن إصابتين وُصفت حالتهما بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى التوتنجي لتلقي الرعاية الطبية.