3 إصابات بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

09:17 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الملازم موسى الخطيب من الدوريات الخارجية بوقوع عدد من الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى ضبط مخالفة سرعة خطرة على أحد الطرق الخارجية، وذلك وفق التقرير المروري اليومي.





وأوضح أن الكوادر المختصة تعاملت مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي في منطقة الحسا، أسفر عن إصابتين جرى نقلهما إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.



كما تم التعامل مع حادث تدهور آخر على طريق الأزرق – الزرقاء في منطقة شويعر، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وبيّن الخطيب أنه جرى أيضاً ضبط مركبة كانت تسير بسرعة 190 كيلومتراً في الساعة على طريق الأزرق – الزرقاء، محذراً من مخاطر السرعات العالية وما تشكله من تهديد مباشر على سلامة مستخدمي الطريق.





