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3 إصابات بحادث تدهور شديد على الطريق الصحراوي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-     تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور شديد على الطريق الصحراوي وتحديداً بالقرب من منطقة الحسا ، وذلك بعد أن غيرت المركبة مسارها بشكل مفاجئ بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .اضافة اعلان


ونتج عن الحادث ثلاث إصابات متوسطة ، حيث حضرت كوادر الدفاع المدني وتم نقل الحالات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي .
 
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