3 إصابات بحادث تدهور شديد على الطريق الصحراوي

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الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور شديد على الطريق الصحراوي وتحديداً بالقرب من منطقة الحسا ، وذلك بعد أن غيرت المركبة مسارها بشكل مفاجئ بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير . اضافة اعلان





ونتج عن الحادث ثلاث إصابات متوسطة ، حيث حضرت كوادر الدفاع المدني وتم نقل الحالات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي .