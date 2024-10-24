3 إصابات بحادث تدهور شديد على الطريق الصحراوي

ونتج عن الحادث ثلاث إصابات متوسطة ، حيث حضرت كوادر الدفاع المدني وتم نقل الحالات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي .
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