3 إصابات بحادث تصادم على طريق عمان الزرقاء .. وأعمال أشغال على طريق وادي عربة

وبحسب التقرير اليومي لإدارة السير فقد تبين بأن سبب الحادث هو التتابع المروري وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات .
وأشارت الإدارة إلى وجود أعمال أشغال على طريق وادي عربة وتحديداً مقابل التدريب المهني ، حيث تتواجد مجموعات السير لغايات الدلالة والإرشاد في الموقع .
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تقرر ابعاد أردني وعدم السماح له بالعودة
-
فريق فني أردني إلى سوريا اليوم الخميس لتقييم وضع الشبكة الكهربائية
-
طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية
-
وزير الخارجية يجري محادثات مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي
-
تمديد تطبيق إعادة احتساب بدلات مواقف السيارات في العقبة إلى الأول من نيسان
-
استئناف نقل ركاب السفريات بين الاردن وسوريا
-
تزويد مديرية زراعة المفرق بجهاز لفحص المتبقيات السمية
-
الصفدي ونظيره البلجيكي يبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة