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3 إصابات بحادث تصادم على طريق عمان الزرقاء .. وأعمال أشغال على طريق وادي عربة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير  بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأربعاء على طريق عمان الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة جرى نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .اضافة اعلان


وبحسب التقرير اليومي لإدارة السير فقد تبين بأن سبب الحادث هو التتابع المروري وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات .

وأشارت الإدارة إلى وجود أعمال أشغال على طريق وادي عربة وتحديداً مقابل التدريب المهني ، حيث تتواجد مجموعات السير لغايات الدلالة والإرشاد في الموقع .
 
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