3 إصابات بحادث تصادم وقع بين 4 مركبات في عمّان

وقالت عمليات مديرية شرطة وسط عمّان إنه تم نقل الإصابات إلى عدة مستشفيات ووصفت حالتهم بالمتوسطة، وبدئت التحقيقات بالحادث.
