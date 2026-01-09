الجمعة 2026-01-09 05:04 م

3 إصابات بحادث تصادم وقع بين 4 مركبات في عمّان

الوكيل الإخباري- أصيب 3 أشخاص، الجمعة، إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات في شارع الجاردنز بالعاصمة عمّان.

وقالت عمليات مديرية شرطة وسط عمّان إنه تم نقل الإصابات إلى عدة مستشفيات ووصفت حالتهم بالمتوسطة، وبدئت التحقيقات بالحادث.

 
 


