3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

ووقع في الفترة المسائية أمس الأربعاء حادث تصادم بين أربع مركبات ما بعد سيل جرش باتجاه إربد، وأسفر عن إصابتين متوسطتين، جرى إسعافهما إلى مستشفى جرش الحكومي، فيما وقع حادث تصادم آخر عند بداية شارع عمّان التنموي، نتج عنه إصابة متوسطة واحدة، جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
