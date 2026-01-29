الخميس 2026-01-29 08:35 ص

3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

الخميس، 29-01-2026 08:10 ص
الوكيل الإخباري- أفاد التقرير المروري اليومي لإدارة السير بوقوع حادثي تصادم خلال الـ24 ساعة الماضية، نتج عنهما ثلاث إصابات متوسطة.اضافة اعلان


ووقع في الفترة المسائية أمس الأربعاء حادث تصادم بين أربع مركبات ما بعد سيل جرش باتجاه إربد، وأسفر عن إصابتين متوسطتين، جرى إسعافهما إلى مستشفى جرش الحكومي، فيما وقع حادث تصادم آخر عند بداية شارع عمّان التنموي، نتج عنه إصابة متوسطة واحدة، جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
 
 


