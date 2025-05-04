3 اتفاقيات لطرح برامج دبلوم مهني تقني مع مؤسسة بيرسون التعليمية

ووفقا للتقرير تم إبرام ثلاث اتفاقيات بين الجامعات المحلية (جامعة عمان الأهلية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة الشرق الأوسط) مع مؤسسة بيرسون التعليمية لغايات طرح برامج دبلوم مهني تقني تتواءم مع متطلبات خطة الثانوية العامة الجديدة، بهدف تعزيز التوجه لتطوير التعليم التقني في الجامعات الأردنية.
كما تم إقرار نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025، ويأتي النظام لغايات تمكين الجامعة من توفير مصدر لدعم نشاطاتها المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز الإنشائي لمبنى كلية الطب بلغت 67 بالمئة، وللمستشفى الجامعي 79 بالمئة، وفقًا للمخطط المعتمد ضمن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي.
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