3 خطوط نقل جديدة تعزز ربط الزرقاء بالمحافظات ضمن مشروع النقل المنتظم

11:10 ص

الوكيل الإخباري- تستعد محافظة الزرقاء لتعزيز شبكة النقل العام بثلاثة خطوط جديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاقها، وتشمل تشغيل 9 مسارات و210 حافلات حديثة مزودة بأنظمة نقل ذكية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويحسن تجربة التنقل للمواطنين. اضافة اعلان





وبيّن مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في الزرقاء المهندس عبادة عز الدين أبو قمر ، أن المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت تشغيل 4 مسارات رئيسية هي: عمّان–الكرك، وعمّان–السلط، وعمّان–إربد، وعمّان–جرش، حققت نتائج إيجابية أسهمت في إقرار المرحلة الثانية والتوسع في المشروع ليشمل 9 مسارات جديدة.



وأشار إلى أن المسارات التسعة الجديدة هي: عمّان–معان، وعمّان–الطفيلة، وعمّان–عجلون، وجرش–إربد، وجرش–المفرق، والزرقاء–إربد، والزرقاء–المفرق، والكرك–العقبة، والكرك–الزرقاء، بإجمالي 210 حافلات تعمل وفق منظومة النقل المنتظم الحديثة، بما يعزز الربط بين المحافظات ويوفر خدمات نقل أكثر كفاءة وانتظاماً.



وأوضح أن الهيئة وقعت اتفاقية لتشغيل 42 حافلة متوسطة على خط الزرقاء–إربد ضمن المرحلة الثانية، بهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة النقل بين المحافظتين، كما شملت الاتفاقية تشغيل 14 حافلة كبيرة ومتوسطة على خط عمّان–معان، و22 حافلة متوسطة على خط عمّان–عجلون، و33 حافلة كبيرة ومتوسطة على خط عمّان–الطفيلة، إضافة إلى 15 حافلة كبيرة على خط جرش–إربد.



ولفت إلى أن الهيئة أنجزت إجراءات شراء أنظمة النقل الذكية (ITS)، فيما تتواصل أعمال تركيبها على حافلات المرحلة الثانية، وتشمل أنظمة الدفع الإلكتروني، والرقابة التلفزيونية داخل الحافلات، بما يعزز كفاءة التشغيل ومستويات السلامة والرقابة على الخدمة، إلى جانب تزويد الحافلات بخدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi) لتحسين تجربة الركاب.



ونوّه بأن الهيئة تواصل تنفيذ توجهها نحو ترسيخ نموذج النقل المؤسسي من خلال توقيع اتفاقيات مع المشغلين، بما يعزز مفهوم النقل التعاوني بدلاً من التنافس على الخط الواحد، ويحقق استقرار الخدمة، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز استدامة قطاع النقل العام.



وأفاد أبو قمر بأنه من المتوقع البدء بتشغيل خطوط المرحلة الثانية تباعاً اعتباراً من نهاية تموز الحالي، وفقاً لجاهزية كل مسار بعد استكمال تركيب الأنظمة الذكية، وتجهيز نقاط بيع وشحن البطاقات الإلكترونية، واستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية، على أن تدخل الخطوط الخدمة فور اكتمال جاهزيتها.







