3 طرق للاستعلام عن مراكز الاقتراع

وقال الرواشدة إن الأشخاص يمكنهم الاستعلام عن مكان مراكز اقتراعهم عن طريق رسالة قصيرة بالرقم الوطني على الرقم 94455، .
وأضاف أنه يمكن الاستعلام أيضا عن أماكن مراكز الاقتراع عن طريق موقع الهيئة المستقلة للانتخاب، بإدخال الرقم الوطني الذي يتيح كل المعلومات المطلوبة.
وعن الطريقة الثالثة الاستفسار عبر الخط الساخن على الرقم 117100، الذي يعمل على مدار الساعة، إذ يمكن الاتصال وإبلاغه عن الرقم الوطني لتصل جميع التفاصيل.
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