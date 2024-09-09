10:22 م

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الوكيل الإخباري- ذكر الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الاثنين، وجود 3 طرق للاستعلام عن مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة. اضافة اعلان





وقال الرواشدة إن الأشخاص يمكنهم الاستعلام عن مكان مراكز اقتراعهم عن طريق رسالة قصيرة بالرقم الوطني على الرقم 94455، .



وأضاف أنه يمكن الاستعلام أيضا عن أماكن مراكز الاقتراع عن طريق موقع الهيئة المستقلة للانتخاب، بإدخال الرقم الوطني الذي يتيح كل المعلومات المطلوبة.



وعن الطريقة الثالثة الاستفسار عبر الخط الساخن على الرقم 117100، الذي يعمل على مدار الساعة، إذ يمكن الاتصال وإبلاغه عن الرقم الوطني لتصل جميع التفاصيل.