3 قتلى اسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر اللنبي بين الأردن وفلسطين

وكان الإسعاف الإسرائيلي قال قبيل الاعلان عن مقتل ال3 إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في معبر اللنبي بين الأردن وفلسطين، "من الجانب الواقع في فلسطين المحتلة".
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