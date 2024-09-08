3 قتلى اسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر اللنبي بين الأردن وفلسطين

الوكيل الإخباري- أعلنت القناة السابعة الاسرائيلية مقتل 3 اسرائيليين جراء إطلاق نار في معبر اللنبي بين الأردن وفلسطين، "من الجانب الواقع في فلسطين المحتلة".

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وكان الإسعاف الإسرائيلي قال قبيل الاعلان عن مقتل ال3 إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في معبر اللنبي بين الأردن وفلسطين، "من الجانب الواقع في فلسطين المحتلة".