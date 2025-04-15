3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان

وبحسب بيان صادر عن النقابة، أعلن نقيب أطباء الأسنان الحالي، الدكتور عازم القدومي، أن 22 طبيبًا وطبيبة قد تقدموا بطلبات ترشحهم للتنافس على عضوية مجلس النقابة، الذي يتكوّن من 11 عضوًا.
ويتنافس على منصب النقيب كل من: الدكتورة آية الأسمر، والدكتور محسن الروسان، والدكتور جمال البدور، حيث تخوض ثلاث قوائم انتخابية غمار المنافسة في هذه الدورة.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها السنوي في 8 أيار المقبل، لمناقشة جدول الأعمال، وانتخاب لجنة الإشراف على صناديق الاقتراع.
وستُجرى الانتخابات في مركز النقابة الكائن بمجمع النقابات المهنية، بالإضافة إلى فروعها في عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
-
الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع "كونِك مي"
-
اتفاقية لإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار الأخضر
-
ضبط اعتداء مشتل على خط مياه رئيسي على طريق جرش
-
بلدية مادبا تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
-
العجارمة يوضح آلية احتساب الضريبة في قانون الأبنية والأراضي الجديد
-
الجمارك: إحباط محاولة تهريب 650 كيلو حشيش
-
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت