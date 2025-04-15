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3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان

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شعار نقابة أطباء الأسنان
 
الثلاثاء، 15-04-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري- تشهد انتخابات نقابة أطباء الأسنان، المقررة في 16 أيار المقبل، تنافسًا بين ثلاثة مترشحين على منصب النقيب، ضمن الاستحقاق الانتخابي لاختيار مجلس النقابة الخامس والثلاثين للفترة 2025-2028.

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وبحسب بيان صادر عن النقابة، أعلن نقيب أطباء الأسنان الحالي، الدكتور عازم القدومي، أن 22 طبيبًا وطبيبة قد تقدموا بطلبات ترشحهم للتنافس على عضوية مجلس النقابة، الذي يتكوّن من 11 عضوًا.


ويتنافس على منصب النقيب كل من: الدكتورة آية الأسمر، والدكتور محسن الروسان، والدكتور جمال البدور، حيث تخوض ثلاث قوائم انتخابية غمار المنافسة في هذه الدورة.


ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها السنوي في 8 أيار المقبل، لمناقشة جدول الأعمال، وانتخاب لجنة الإشراف على صناديق الاقتراع.


وستُجرى الانتخابات في مركز النقابة الكائن بمجمع النقابات المهنية، بالإضافة إلى فروعها في عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة.

 
gnews

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