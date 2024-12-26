3 وفيات إثر حادث تصادم بعمان

01:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714590 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان والشرطة اليوم مع حادث تصادم وقع بين تريلا (قاطره ومقطوره ) ومركبتين بمنطقة الموقر /بالقرب من مثلث نقيره . اضافة اعلان





و نتج عن الحادث وفاة ثلاثة اشخاص نتيجة تعرضهم لاصابات بالغة في الجسم واصابة اثنين اخرين بكسور ورضوض بالجسم.



حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للإصابات ثم نقلهم و اخلاء الوفيات الى مستشفى التوتنجي ومستشفى البشير ، والإصابات قيد العلاج ، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.