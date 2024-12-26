3 وفيات إثر حادث تصادم بعمان

و نتج عن الحادث وفاة ثلاثة اشخاص نتيجة تعرضهم لاصابات بالغة في الجسم واصابة اثنين اخرين بكسور ورضوض بالجسم.
حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للإصابات ثم نقلهم و اخلاء الوفيات الى مستشفى التوتنجي ومستشفى البشير ، والإصابات قيد العلاج ، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
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