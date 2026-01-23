السبت 2026-01-24 12:10 ص

3 وفيات بحادث سير أليم على الطريق الصحراوي

الجمعة، 23-01-2026 11:09 م
الوكيل الإخباري-  تتعامل الدوريات الخارجية مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي /ما بعد منطقة الهاشمية بحوالي ٣كم باتجاه عمان، نتج عن الحادث 3  وفيات واصابتين متوسطة ،تم اخلاء الوفيات إلى المستشفى والمركبات خارج حرم الشارع العام مجموعاتنا في الموقع للدلالة والإرشاد.اضافة اعلان


ونوهت الدوريات الخارجية الإخوة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع .


Image1_1202623231843748933028.jpg
 
 


