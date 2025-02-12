3 وفيات بحوادث دهس .. والسير: حوادث الدهس لا زالت تحصد أرواح المواطنين

08:29 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس من اختصاص قسم السير في شمال عمان ، وتحديداً عند إشارة التعليم العالي ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة . اضافة اعلان





وبينت عبر تقريرها المروري أن حادث دهس آخر وقع في جنوب عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة 2 من المشاة ، فيما كان سبب الحادث هو عدم تقيد السائق بشروط السلامة المرورية .



كما أشارت إلى وقوع حادث دهس من اختصاص شرطة سير شرق عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة أحد المشاة .



وفي اربد وقع حادث تصادم مركبة بجسم ثابت ، حيث نتج عن الحادث انقلاب المركبة وإصابة 2 بداخلها ، فيما كان سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ .



ونوّهت الإدارة إلى أن حصيلة الوفيات بحوادث الدهس خلال 24 ساعة فقط هي ثلاث وفيات ، لافتة عبر تقريرها المروري أن حوادث الدهس لا تزال تحصد أرواح المواطنين ، راجية من الإخوة السائقين القيادة بحذر وحرص شديدين حماية وحفظاً لأرواح المشاة وسائقي المركبات على حد سواء .

