 
الأربعاء 2025-02-12 10:10 ص
 

3 وفيات بحوادث دهس .. والسير: حوادث الدهس لا زالت تحصد أرواح المواطنين

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس من اختصاص قسم السير في شمال عمان ، وتحديداً عند إشارة التعليم العالي ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة .اضافة اعلان


وبينت عبر تقريرها المروري أن حادث دهس آخر وقع في جنوب عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة 2 من المشاة ، فيما كان سبب الحادث هو عدم تقيد السائق بشروط السلامة المرورية .

كما أشارت إلى وقوع حادث دهس من اختصاص شرطة سير شرق عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة أحد المشاة .

وفي اربد وقع حادث تصادم مركبة بجسم ثابت ، حيث نتج عن الحادث انقلاب المركبة وإصابة 2 بداخلها ، فيما كان سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ .

ونوّهت الإدارة إلى أن حصيلة الوفيات بحوادث الدهس خلال 24 ساعة فقط هي ثلاث وفيات ، لافتة عبر تقريرها المروري أن حوادث الدهس لا تزال تحصد أرواح المواطنين ، راجية من الإخوة السائقين القيادة بحذر وحرص شديدين  حماية وحفظاً لأرواح المشاة وسائقي المركبات على حد سواء .
 
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