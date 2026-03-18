3 وفيات و4 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي - صورة

الوكيل الإخباري- توفي 3 أشخاص وأصيب 4 آخرين ب حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي.

وتعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي ما بعد جسر المدينة السكنية الحسا باتجاه الجنوب واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة.

وجرى إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين إلى المستشفى.



