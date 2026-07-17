3.147 مليون زائر للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن عدد الزوار الدوليين الذين قدموا إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.147 مليون بتراجع نسبته 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ بها 3.291 مليون. اضافة اعلان





ووفقًا للبيانات، شهد عدد سياح المبيت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغ 2.546 مليون بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ بها 2.716 مليون.



أما زوار اليوم الواحد، فقد بلغ عددهم خلال النصف الأول من العام الحالي 600 ألف زائر.



سجل الدخل السياحي قرابة 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بتراجع نسبته 9.2% متأثرة بتداعيات الحرب في إيران.



وأكدت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق، سعيها إلى تعزيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتكثيف الحملات التسويقية، والتركيز على الأنماط السياحية المختلفة، وتنويع الأسواق المستهدفة، لضمان استمرار النمو وخلق فرص عمل وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.





