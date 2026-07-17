3.147 مليون زائر للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي

ووفقًا للبيانات، شهد عدد سياح المبيت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغ 2.546 مليون بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ بها 2.716 مليون.
أما زوار اليوم الواحد، فقد بلغ عددهم خلال النصف الأول من العام الحالي 600 ألف زائر.
سجل الدخل السياحي قرابة 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بتراجع نسبته 9.2% متأثرة بتداعيات الحرب في إيران.
وأكدت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق، سعيها إلى تعزيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتكثيف الحملات التسويقية، والتركيز على الأنماط السياحية المختلفة، وتنويع الأسواق المستهدفة، لضمان استمرار النمو وخلق فرص عمل وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.
-
أخبار متعلقة
-
440 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة الكاراتيه
-
الضمان يعلن عن إجراءات جديدة لخفض نسبة التهرب التأميني
-
الأشغال: استكمال أعمال الصيانة لطريق إربد - الأغوار السبت
-
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت
-
أطفال الأردن يرسخون حضورهم في البرلمان العربي للطفل
-
الصفدي يؤكد لنظيره الفنزويلي استمرار دعم الأردن لجهود الإغاثة بتوجيهات ملكية
-
المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في لواء الكورة تُعزز وعي الطلبة
-
16 حافلة من الأغوار الجنوبية تصل العقبة ضمن برنامج سياحي