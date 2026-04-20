3.89 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" في الربع الأول

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" خلال الربع الأول من 2026، ليصل إلى 5.17 ملايين مستخدم، مقارنة بـ 5.04 ملايين في الربع الرابع من 2025، بنسبة نمو بلغت 2.6%.





وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، تراجع إجمالي قيمة الحركات بنسبة 12%، لتبلغ 3.89 مليار دينار في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ4.42 مليار دينار في الربع الرابع من 2025.



وأظهر التقرير ارتفاع طفيف في عدد الحركات خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 20.47 مليون حركة، مقابل 20.24 مليون حركة، بنسبة زيادة بلغت 1.1%.



واستحوذت الخدمات الحكومية على الحصة الأكبر من قيمة الحركات حسب نوع المفوتر، بقيمة 2.5 مليار دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع، ثم قطاع المياه والكهرباء بقيمة 249.3 مليون دينار، ثم الخدمات المالية بقيمة 187.2 مليون دينار.



وتصدر قطاع الاتصالات عدد الحركات حسب نوع المفوتر، بـ6.31 ملايين حركة، تلاه قطاع المياه والكهرباء بـ5.68 ملايين حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ4.59 ملايين حركة.



وشكلت المدفوعات الرقمية ما نسبته 85.4% من إجمالي قيمة الحركات في الربع الأول من 2026، بقيمة 3.3 مليار دينار، مقارنة بـ74.7% في الربع الرابع من 2025.



في المقابل، تراجعت قيمة المدفوعات النقدية خلال الفترة ذاتها إلى 568 مليون دينار، ما نسبته 14.6%، مقارنة بـ1.11 مليار دينار في الربع الرابع من 2025.



كما استحوذت المدفوعات الرقمية على 81.7% من إجمالي عدد الحركات، بواقع 16.7 مليون حركة، مقابل 18.3% للمدفوعات النقدية.





