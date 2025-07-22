30 مليون دينار لمشاريع تطويرية وخدمية في جرش

الوكيل الإخباري- تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان مشاريع تطويرية وخدمية في محافظة جرش، بتكلفة إجمالية تتجاوز 29.9 مليون دينار.

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وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، إن المشاريع تشمل أعمالا ممولة من مخصصات مجلس المحافظة والوزارات، وتغطي قطاعات الطرق والتعليم والصحة والبنية التحتية، والسلامة المرورية.



وكشف المحارمة، عن تنفيذ مديرية أشغال محافظة جرش، 13 مشروعا ضمن مشاريع المجلس بتكلفة تقارب 543 ألف دينار، تضمنت صيانة وإنشاء طرق رئيسية وفرعية، وأعمالا للسلامة المرورية، وتركيب جسر مشاة، وإنارة شوارع، وصيانة محطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال جرش، إضافة إلى توريد المواد الإنشائية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة لعدة طرق في المحافظة، من بينها طريق سوف – جرش، وطريق جبة – المصطبة، ومشتل فيصل – المجدل، وشملت الأعمال كشط الطبقة الإسفلتية القديمة وتسويتها وإعادة تعبيدها.



وأضاف ان الوزارة تنفذ حاليا مشاريع تشمل إعادة إنشاء طريق قفقفا – أم الزيتون – الجنيدية، وإنشاء جزر وسطية ومطبات مرورية نموذجية، وإنارة طريق جرش – ساكب من مثلث المرج إلى حدود بلدية عجلون، وتركيب جسر مشاة معدني على طريق عمان – إربد.



وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال خدمية تشمل صيانة مداخل، وإنشاء جدران استنادية، وتشغيل فرق صيانة للطرق، وتوريد خلطات إسفلتية.



وفي قطاع التعليم، لفت الى أن الوزارة تنفذ 4 مشاريع في المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.7 مليون دينار، شملت بناء مدارس جديدة وتوسعة أخرى، من أبرزها مدرسة الفروان الأساسية المختلطة، ومدرسة نحلة الأساسية للبنين، ومدرسة علي بن أبي طالب الأساسية، ومدرسة المصطبة الثانوية الشاملة للبنين، والتي تنفذ بتمويل من جهات مانحة مثل الصندوق السعودي للتنمية، والديوان الملكي، والصندوق الكويتي.



وأكد المحارمة، إنجاز الوزارة 3 مشاريع خلال عامي 2024 و2025، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5.08 مليون دينار، تضمنت إنشاء مدرسة البركتين الثانوية للبنين، ومركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى مركز ثقافي جرش الذي جرى استلامه أوليا العام الحالي.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لإنارة طريق جرش – ساكب من مثلث المرج الى حدود بلدية عجلون/محافظة جرش.