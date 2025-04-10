الخميس 2025-04-10 12:30 م
 

30 نيسان الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024

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أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال عام ‏ 2024 المبادرة إلى تقديمها وتسديد الضريبة المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية الشهر الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديمها وتسديد الضرائب المعلنة فيها دون أي غرامات.

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وأشارت إلى ضرورة مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي 2024 وطلبت منهم ضرورة عدم التأخر في تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها والانتظار حتى ‏نهاية الفترة القانونية.


وأوضحت أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

 
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