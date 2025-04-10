30 نيسان الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024

الوكيل الإخباري- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال عام ‏ 2024 المبادرة إلى تقديمها وتسديد الضريبة المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية الشهر الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديمها وتسديد الضرائب المعلنة فيها دون أي غرامات.

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وأشارت إلى ضرورة مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي 2024 وطلبت منهم ضرورة عدم التأخر في تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها والانتظار حتى ‏نهاية الفترة القانونية.