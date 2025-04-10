30 نيسان الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024

وأشارت إلى ضرورة مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2024 وطلبت منهم ضرورة عدم التأخر في تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها والانتظار حتى نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
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