304 جولات رقابية لـ"الغذاء والدواء" وإيقاف 26 منشأة مخالفة

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي فجر الجمعة، أنه بناءً على الجولات تم إيقاف 26 منشأة عن العمل نتيجة تدني مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، وإغلاق منشأة واحدة، إضافةً إلى إتلاف 996 كغم من المواد الغذائية المتنوعة، شملت معلبات منتهية الصلاحية وعصائر رمضانية.
وأضافت المؤسسة أن حملاتها الرقابية، التي تنفذها الفرق الرقابية للفترة الليلية، لا تزال مستمرة حتى ساعات الفجر، كما دعت إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة، وعلى مدار الساعة، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق واتسآب على الرقم 0795632000.
