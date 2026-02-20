304 جولات رقابية لـ"الغذاء والدواء" وإيقاف 26 منشأة مخالفة

10:40 ص

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة، 304 جولات رقابية ميدانية على منشآت غذائية حتى فترة ما قبل الإفطار، الخميس، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي فجر الجمعة، أنه بناءً على الجولات تم إيقاف 26 منشأة عن العمل نتيجة تدني مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، وإغلاق منشأة واحدة، إضافةً إلى إتلاف 996 كغم من المواد الغذائية المتنوعة، شملت معلبات منتهية الصلاحية وعصائر رمضانية.



وأضافت المؤسسة أن حملاتها الرقابية، التي تنفذها الفرق الرقابية للفترة الليلية، لا تزال مستمرة حتى ساعات الفجر، كما دعت إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة، وعلى مدار الساعة، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق واتسآب على الرقم 0795632000.





