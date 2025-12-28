308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية

الوكيل الإخباري- أظهر التقرير الدوري الحكومي، أن رئيس الوزراء جعفر حسان، تفقد 130 موقعاً ضمن جولاته الميدانية التفقدية خلال 447 يوماً منذ تشكيل الحكومة، شملت 35 لواءً و4 أقضية و44 بلديَّة في جميع محافظات المملكة.

وأسفرت الجولات الميدانية التفقديَّة لرئيس الوزراء عن 308 إجراءات في العديد من القطاعات الخدميَّة، جرى إنجاز 195 إجراءً منها، فيما يستمر العمل على إنجاز ما تبقَّى من إجراءات.