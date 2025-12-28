308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية

وأسفرت الجولات الميدانية التفقديَّة لرئيس الوزراء عن 308 إجراءات في العديد من القطاعات الخدميَّة، جرى إنجاز 195 إجراءً منها، فيما يستمر العمل على إنجاز ما تبقَّى من إجراءات.
وشملت الإجراءات قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشباب، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، والإنتاج الصناعي والزراعي، والسياحة.
