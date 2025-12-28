الأحد 2025-12-28 10:50 ص

308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
جعفر حسان
الأحد، 28-12-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   أظهر التقرير الدوري الحكومي، أن رئيس الوزراء جعفر حسان، تفقد 130 موقعاً ضمن جولاته الميدانية التفقدية خلال 447 يوماً منذ تشكيل الحكومة، شملت 35 لواءً و4 أقضية و44 بلديَّة في جميع محافظات المملكة.

وأسفرت الجولات الميدانية التفقديَّة لرئيس الوزراء عن 308 إجراءات في العديد من القطاعات الخدميَّة، جرى إنجاز 195 إجراءً منها، فيما يستمر العمل على إنجاز ما تبقَّى من إجراءات.


وشملت الإجراءات قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشباب، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، والإنتاج الصناعي والزراعي، والسياحة.

 
 


