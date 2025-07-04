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31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز

معبر جابر الحدودي مع سوريا
معبر جابر الحدودي مع سوريا
 
الجمعة، 04-07-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري- بلغ عدد شاحنات الصادرات الوطنية إلى سوريا منذ 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي نحو 31,434 شاحنة، بحسب بيانات دائرة الجمارك العامة.اضافة اعلان


وتصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديرًا إلى سوريا بنحو 17,535 شاحنة، محمّلة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، وجاء ثانيًا القطاع الزراعي الذي صدّر 2,323 شاحنة ضمّت خضروات وأسمدة وأدوات زراعية، وثالثًا القطاع الصناعي بـ2,289 شاحنة محمّلة بمواد صناعية أولية وألواح طاقة وصناعات مختلفة.

وجاء رابعًا القطاع الغذائي الذي صدّر 1,265 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية، وخامسًا جاءت القطاعات الأخرى بمجموع 8,022 شاحنة، محمّلة بالعفش المنزلي، والأدوات المنزلية والكهربائية، والأثاث.

ومن أبرز الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الفترة من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي: الإسمنت، بعدد 16,811 شاحنة، ثم العفش المنزلي بـ7,344 شاحنة، ثم الخضار بـ2,011 شاحنة.

وكان رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، قد قال الخميس 3 تموز 2025، إنّ عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83,222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن لنفس الفترة 77,632 شاحنة.

وأكّد أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يُمكّنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يُسخّر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري.

وبيّن العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل سنوات، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عمّا كانت عليه طيلة العام الماضي.
 
 
gnews

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