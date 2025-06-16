3141 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين،3141 طنا، منها 2302 طن خضار، و657 طن فواكه، و182طنا من الورقيات.

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