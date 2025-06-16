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3141 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين،3141 طنا، منها 2302 طن خضار، و657 طن فواكه، و182طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا ، والبصل الناشف بين 10و20 قرشا، والبطاطا بين 20و 40 قرشا، والبندورة بين 10و25 قرشا، والجزر بين 30 و40 قرشا، والخيار بين 25 و50 قرشا، والزهرة بين 40 و65 قرشا، والليمون بين 125و150 قرشا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

 
gnews

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