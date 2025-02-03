3142 دينارا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2023

وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يتضمن أبرز نتائج الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2024، بلغ عجز الموازنة بعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين شهري كانون الثاني وتشرين الثاني 6.3 بالمئة.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي 21 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات الكلي 8.619 مليون دينار وحجم المستوردات 17.285 مليون دينار للفترة نفسها.
وبلغت تغطية احتياطات العملات الأجنبية للمستوردات للعام كله 8.2 أشهر.
وبلغ عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في 3 أرباع السنة، ما نسبته 9.4 بالمئة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في نفس الفترة 885 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي سوريا
-
الأمن: ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهوّرة في الزرقاء
-
الأردن يتقدم 3 مراتب في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مجلس محافظة إربد : إنارة طريق حرثا-عقربا قيد الإنجاز
-
بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الشراب
-
"الهيئة الخيرية ": إرسال 30 ألف خيمة إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل