3170 مخالفة متعلقة بالأسعار خلال 10 شهور

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الوكيل الإخباري- حرّرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر العشرة الماضية 3301 مخالفة. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الوزارة، ينال البرماوي، لبترا اليوم الثلاثاء، إن من بين هذه المخالفات 2763 لعدم الإعلان عن الأسعار، و328 تجاوز سقوف سعرية لبعض السلع مثل الدجاج، و17 لعدم توفر خبز من الحجم الكبير، و79 تتعلق بزيادة الأسعار عن المعلن، و55 لعدم الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض وتقديم الجوائز، و59 أخرى.



وبين البرماوي، أن الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، 4455 جولة رقابية، فيما بلغ عدد الزيارات للمنشآت 72797 زيارة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت 1295 شكوى في 10 أشهر من العام الحالي.