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32% إشغال الفنادق في الأردن بالأسبوع الرابع من شهر حزيران

غرفة في فندق
غرفة في فندق
 
الخميس، 25-06-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات نسب إشغال الفنادق في الأردن مع نهاية الأسبوع  أن معدل الإشغال العام بلغ 32%، وسط تفاوت في نسب الإقبال بين المناطق السياحية، حيث سجلت العاصمة عمّان أعلى نسبة إشغال، فيما جاءت البترا في أدنى المستويات.اضافة اعلان


وبحسب البيانات، بلغت نسبة إشغال فنادق العاصمة عمّان 46%، بواقع 53% لفنادق الخمس نجوم، و40% لفنادق الأربع نجوم، و44% لفنادق الثلاث نجوم.

وفي منطقة البحر الميت، سجلت الفنادق نسبة إشغال بلغت 32%، توزعت بين 37% لفنادق الخمس نجوم و27% لفنادق الأربع نجوم.

أما في البترا، فقد بلغت نسبة الإشغال الإجمالية 5% فقط، حيث سجلت فنادق الخمس نجوم 10%، وفنادق الأربع نجوم 4%، فيما لم تتجاوز نسبة الإشغال في فنادق الثلاث نجوم 0%.

وبلغ إجمالي عدد الفنادق المشمولة بالبيانات 166 فندقًا، منها 125 فندقًا مزودًا، فيما بلغ إجمالي الليالي المتاحة 532,860 ليلة، سُجل منها 170,718 ليلة مشغولة، مقابل 362,142 ليلة غير مشغولة، ليصل متوسط نسبة الإشغال في مختلف المناطق إلى 32% مع نهاية الأسبوع.
 
 


gnews

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