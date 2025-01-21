 
الثلاثاء 2025-01-21 11:25 ص
 

3242 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3242 طنا، منها 2095 طن خضار، و944 طن فواكه، و210 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم الثلاثاء :

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