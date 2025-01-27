 
الإثنين 2025-01-27 10:39 ص
 

3254 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 27-01-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 3254 طنا، منها 2078 طن خضار، و985 طن فواكه، و 190 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه التي وردت إلى السوق الاثنين بحسب ما جاء في نشرة السوق المركزي  :


Image1_120252784120368827265.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك: في ذكرى الإسراء والمعراج .. ندعو الله أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية

بر

طب وصحة 4 عوامل رئيسية قد تنبئ بإصابتك بمرض السكري خلال 10 سنوات

ل

عربي ودولي وسائل إعلام: الجيش البريطاني يعلن استعداده لاحتجاز سفن روسية

غا

طب وصحة 3 عادات بسيطة للتخلص من دهون البطن بسهولة

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من بيت أمر شمال الخليل

تعبيرية

خاص بالوكيل أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها

تعبيرية

اقتصاد محلي انخفاض في أسعار الذهب بالأردن .. تفاصيل

وزير خارجية كولومبيا أكد انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة

عربي ودولي أميركا وكولومبيا تصلان إلى تسوية بشأن ترحيل المهاجرين



 




الأكثر مشاهدة