3254 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

وتالياً قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه التي وردت إلى السوق الاثنين بحسب ما جاء في نشرة السوق المركزي :
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