33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت

وفقًا للجدول، سيخوض طلبة الفروع العلمية والزراعية والاقتصاد المنزلي امتحان العلوم الحياتية، بينما يتقدم طلبة الفرعين الأدبي والشرعي للورقة الأولى من مبحث اللغة العربية/ تخصص. في حين، سيمتحن طلبة الفرع الصناعي في الورقة الأولى من مبحث العلوم الصناعية الخاصة، وطلبة الفندقي في الورقة الأولى من مبحث إنتاج الطعام وخدمته.
وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الطلبة المتقدمين للامتحان موزعون كما يأتي: الفروع الأدبي (5,684 طالبًا)، العلمي (24,936 طالبًا)، الشرعي (30 طالبًا)، الصناعي (805 طلاب)، الاقتصاد المنزلي (1,112 طالبًا)، الزراعي (668 طالبًا)، والفندقي (93 طالبًا).
كما أوضحت الوزارة أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية في الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى أن جميع الطلبة سيؤدون الامتحانات وفقًا للطبعات المعتمدة للكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/2025.
