33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت

الوكيل الإخباري- يتوجه السبت، 33,328 طالبًا وطالبة من مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لأداء أولى جلسات الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، في المواد المقرّرة وفقًا لجدول الامتحانات.

وفقًا للجدول، سيخوض طلبة الفروع العلمية والزراعية والاقتصاد المنزلي امتحان العلوم الحياتية، بينما يتقدم طلبة الفرعين الأدبي والشرعي للورقة الأولى من مبحث اللغة العربية/ تخصص. في حين، سيمتحن طلبة الفرع الصناعي في الورقة الأولى من مبحث العلوم الصناعية الخاصة، وطلبة الفندقي في الورقة الأولى من مبحث إنتاج الطعام وخدمته.



وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الطلبة المتقدمين للامتحان موزعون كما يأتي: الفروع الأدبي (5,684 طالبًا)، العلمي (24,936 طالبًا)، الشرعي (30 طالبًا)، الصناعي (805 طلاب)، الاقتصاد المنزلي (1,112 طالبًا)، الزراعي (668 طالبًا)، والفندقي (93 طالبًا).