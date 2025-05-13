33 شركة أردنية غذائية تشارك بمعرض سعودي فود للتصنيع

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الوكيل الإخباري- بدأت 33 شركة أردنية متخصصة في مجال التصنيع الغذائي مشاركتها في معرض سعودي فود للتصنيع 2025، الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر على مدار ثلاثة أيام. اضافة اعلان





وتنظم المشاركة الأردنية في المعرض جمعية المصدرين الأردنيين، في حين تشهد الدورة الثالثة من الحدث الدولي مشاركة أكثر من 1300 عارض من 100 دولة من ضمنها الأردن.



وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري في بيان اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الشركات الأردنية في المعرض تهدف إلى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات وأحدث التقنيات والابتكارات في مجال صناعة التصنيع الغذائي.



وأوضح الخضري أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجمعية على تمكين الشركات الأردنية من الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في الخارج، لا سيما في ظل الحضور الدولي الواسع الذي يشهده المعرض هذا العام.



وأشار إلى أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة للصادرات الصناعية الأردنية، بالنظر إلى متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والقرب الجغرافي، لافتًا إلى أن الصناعة الأردنية حققت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من حيث الجودة والتنافسية، وهو ما يتجلى في وصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من 150 سوقًا حول العالم.



وأكد العين الخضري أهمية نمو الصادرات الصناعية في تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى مساهمته في خلق فرص عمل جديدة، واستقطاب استثمارات للقطاع الصناعي، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.



من جهته، قال مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة إن المشاركة بالمعرض تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وتؤكد أهمية السوق السعودي كوجهة استراتيجية ورئيسية للمنتجات الأردنية، لا سيما في القطاعين الغذائي والزراعي.



وأضاف أن السوق السعودي يعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، حيث يشهد نموًا متسارعًا في الطلب على المنتجات عالية الجودة، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات الأردنية التي تتميز بتنوعها وتطابقها مع المعايير الخليجية والدولية، خصوصًا في مجالات التمور والخضروات والفواكه ومختلف المنتجات الغذائية المصنعة.



وشدد أبو رحمة على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال توسيع قنوات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.



وأشار إلى أهمية هذا المعرض كمنصة استراتيجية لتوطيد التعاون بين المؤسسات الغذائية الأردنية ونظيراتها السعودية، بما يسهم في دعم سلاسل التوريد الإقليمية، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل مستدامة.



وقال أبو رحمة إن الجمعية تسعى من خلال المشاركة بالمعرض إلى توطيد مكانة الأردن كمصدر موثوق ومميز للمنتجات الغذائية في السوقين السعودي والخليجي، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.



وأشار إلى وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمّان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة، موضحًا أن الجناح الأردني يُقام على مساحة 510 أمتار مربعة.

