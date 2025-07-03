%33 نسبة إشغال فنادق فئة 5 نجوم في عمان بالأسبوع الأول من تموز

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة إشغال الفنادق فئة 3 نجوم في مدينة البترا 0% خلال الأسبوع الأول من شهر تموز، وفق جمعية الفنادق.

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وبحسب بيانات الجمعية، فقد بلغت نسبة إشغال الفنادق في البترا من فئة 4 نجوم 3% فيما بلغت نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم 6%، خلال الأسبوع الأول من شهر تموز.



وأشارت البيانات إلى أن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت من فئة 4 نجوم بلغت 17%، و26% لفئة 5 نجوم، في الفترة ذاتها.