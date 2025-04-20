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33 % نسبة تخزين السدود العام الحالي بواقع 95 مليون متر مكعب

سد الكرامة
سد الكرامة
 
الأحد، 20-04-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، الأحد، إن نسبة تخزين السدود العام الحالي بلغت 33% بواقع 95 مليون متر مكعب.

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وأشار سلامة  إلى أن نسبة تخزين السدود العام الحالي أقل بقرابة 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي.

 
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