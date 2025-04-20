33 % نسبة تخزين السدود العام الحالي بواقع 95 مليون متر مكعب

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، الأحد، إن نسبة تخزين السدود العام الحالي بلغت 33% بواقع 95 مليون متر مكعب.

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