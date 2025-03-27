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34 ‎%‎ الطلب على حجوزات فنادق "5 نجوم" في عمان

العاصمة عمان - أرشيفية
العاصمة عمان
 
الخميس، 27-03-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-    بلغت نسبة الطلب على حجوزات الفنادق في العاصمة عمان من فئة (5 نجوم) 34 بالمئة، في حين بلغت النسبة للفنادق من فئة (4 نجوم) 35 بالمئة خلال عيد الفطر.

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وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن قطاع الفنادق في الأردن شهد تراجعا بنسب الإشغال خلال عيد الفطر هذا العام والعام السابق، مقارنة بعام 2023، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في النسب، حيث سجلت الأعوام اللاحقة لعام 2023 انخفاضا تدريجيا في معظم الوجهات السياحية.


وأوضح هلالات، أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة الوافدة، لافتا إلى أن أغلب الحجوزات في ظل هذه الظروف تعتمد على السياحة الداخلية والزوار من (عرب 48)، مع غياب واضح للسياح الأجانب.


وأكد حاجة القطاع السياحي إلى استقرار الأوضاع الإقليمية وتكثيف الجهود الترويجية لاستعادة مكانة الأردن كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة، مبينا أن نسب الطلب على الحجوزات في فنادق البحر الميت من فئة (5 نجوم) بلغت 35 بالمئة، وفئة (4 نجوم) بلغت 27 بالمئة، أما في البترا، فبلغت النسبة لفنادق (5 نجوم) 26 بالمئة، وفنادق (4 نجوم) 14 بالمئة.

 
gnews

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