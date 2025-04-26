%34 نسبة إنجاز مبنى دائرة العطاءات الحكومية الجديد

الوكيل الإخباري- تفقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، سير العمل في مشروع المبنى الجديد لدائرة العطاءات الحكومية، الذي تنفذه الوزارة بمساحة إجمالية تبلغ 5116 متراً مربعاً.

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واطلع فريق من الوزارة على مراحل التنفيذ المختلفة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 34 بالمئة، وسط تأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتصاميم والمخططات الهندسية، لضمان أن يكون المبنى أول مبنى حكومي يحقق متطلبات الأبنية الخضراء، عبر تطبيق كودات الأبنية الخضراء مع مراعاة استخدام الإنارة الطبيعية والطاقة النظيفة.



ومن المقرر الانتهاء من الأعمال كافة بحلول نيسان من العام المقبل، وسيسهم المبنى في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من دائرة العطاءات الحكومية إلى مختلف الوحدات والجهات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة، من خلال ما يوفره من بيئة عمل حديثة ومرافق متطورة.



ويتميز تصميم المبنى بمراعاته للطراز المعماري الذي يعكس هوية العمارة الوطنية مع لمسات معاصرة، إلى جانب توفير بيئة عمل صديقة للموظفين تتوافق مع معايير الأبنية الخضراء.