344 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور 344 شكوى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

اضافة اعلان



وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال 11 شهرا الماضية بلغت قرابة 95 بالمئة.



وأوضح أن ملف الحد الأدنى للأجور يعد من القضايا التي لا مجال للتهاون فيها، مؤكدا أن الوزارة تشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت في مختلف القطاعات بأحكام قانون العمل والقرارات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل اللائقة.