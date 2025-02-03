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3498 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-02-2025 09:09 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين ، 3498 ، منها 2283 طن خضار، و 974 طن فواكه، و 240 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم الاثنين :


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