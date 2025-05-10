35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع

ويهدف المخبز إلى توفير الخبز للعائلات النازحة والمتضررة من العدوان، حيث سينتج يوميًا ما بين 35 إلى 40 ألف رغيف، لتغطية احتياجات آلاف الأسر التي تعاني من نقص الغذاء والمقومات الأساسية للعيش.
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