35 ألف طالب وطالبة يتقدمون غداً لامتحان التربية الإسلامية

مبنى وزارة التربية والتعليم
الوكيل الإخباري-   يتقدم غداً الخميس 35 ألفا و 469 طالبا وطالبة لامتحان التربية الإسلامية موزعين على 524 مركز امتحان.

ويعقد الامتحان عند الحادية عشرة وخلال جلسة واحدة لكافة الفروع بما فيها المهنية وطلبة الصف الحادي عشر.

 
 


