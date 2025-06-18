35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة

الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية رسمية ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2019، وبنسبة 13 بالمئة عن العام الماضي 2024.

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وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن دائرة مراقب عام الشركات، بلغ عدد الشركات المسجلة لديها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2980 شركة، مقابل 2213 شركة للفترة نفسها من عام 2019، فيما بلغ 2635 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفق المعطيات، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد على 130 مليون دينار، حيث أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام الحالي 2025 كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2158 شركة وبنسبة 72.4 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 48 مليون دينار.



وأظهرت المعطيات انخفاض عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 84 بالمئة عما كانت عليه خلال العام 2019 وبنسبة انخفاض 46 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ عدد الشركات التي جرى شطب أو فسخ تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 478 شركة، مقابل 2390 شركة لنفس الفترة من عام 2019، و878 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 1133 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 293 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ عدد الشركات التي خفض رؤوس أموالها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 127 شركة، مقابل 243 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2019، فيما بلغ عدد الشركات التي ارتفعت رؤوس أموالها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 750 شركة مقابل 288 شركة للفترة نفسها من عام 2019.