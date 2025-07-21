35 طفلا يلتحقون ببرنامج "رفع الاستعداد للتعلم" في معان

وتفقد مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتور عدنان الحباشنة اليوم الاثنين، سير البرنامج في مدرستي نسيبة بنت كعب المازنية الثانوية، وعائشة أم المؤمنين في مدينة معان، للاطمئنان على مستوى التنفيذ وتقديم الدعم التربوي النوعي للأطفال المشاركين، مؤكدا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وتهيئة الظروف الملائمة لضمان سير البرنامج بسلاسة وتحقيق أعلى معايير الجودة.
وقال الحباشنة، إن 35 طفلا التحقوا بالبرنامج بواقع 20 طفلاً في مدرسة نسيبة، و15 طفلاً في مدرسة عائشة، وينفذ طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا، بواقع أربع ساعات تعليمية متكاملة يوميا، مشيرا إلى أن البرنامج يترجم رؤية الوزارة في دعم التعليم المبكر باعتباره ركيزة أساس في بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته منذ سنواته الدراسية الأولى.
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