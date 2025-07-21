35 طفلا يلتحقون ببرنامج "رفع الاستعداد للتعلم" في معان

الوكيل الإخباري- تواصل مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان تنفيذ برنامج "رفع الاستعداد للتعلم" بشكل وجاهي، مستهدفة الأطفال من مواليد عام 2019 الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق برياض الأطفال خلال العام الدراسي 2025/2024، في إطار خطة الوزارة الداعمة للتعليم المبكر، وتأهيل الأطفال غير الملتحقين برياض الأطفال.

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وتفقد مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتور عدنان الحباشنة اليوم الاثنين، سير البرنامج في مدرستي نسيبة بنت كعب المازنية الثانوية، وعائشة أم المؤمنين في مدينة معان، للاطمئنان على مستوى التنفيذ وتقديم الدعم التربوي النوعي للأطفال المشاركين، مؤكدا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وتهيئة الظروف الملائمة لضمان سير البرنامج بسلاسة وتحقيق أعلى معايير الجودة.