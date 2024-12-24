3500 رغيف بالساعة.. الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً إلى غزة - صور

الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، انطلقت اليوم الثلاثاء مبادرة أردنية جديدة لدعم الأشقاء في غزة، وهي مخبز متنقل بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.

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وسيبدأ المخبز انتاجه فور وصوله إلى غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب هناك، إذ سيعمل بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.



ويأتي ارسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل الطرق المتاحة، براً وجواً، إلى غزة.