3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة

وأضاف بني ياسين، الأربعاء، أن المديرية جهزت 107 مراكز صيفية لتحفيظ القرآن الكريم، توزعت بين 57 مركزًا للذكور و50 مركزًا للإناث في مختلف المناطق التابعة للمديرية.
وأكد أن المديرية أكملت الترتيبات اللازمة لإطلاق فعاليات المراكز الصيفية التي ستستمر حتى 15 آب المقبل، تحت شعار "يد بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد"، ضمن فلسفة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بناء مجتمع آمن ومستقر وحماية الأجيال من المخدرات، موضحًا أن المبادرة تتماشى مع المناهج التربوية والدروس والعبر المستقاة من القرآن الكريم، الذي جاء لتهذيب الأخلاق والسلوك.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حرصت من خلال مراكز تحفيظ القرآن على شغل أوقات أبنائنا وبناتنا بتعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته وفهم معانيه، بهدف تنمية قدراتهم وصقل شخصياتهم، وتعزيز التزامهم بقيم الإسلام وآدابه، من خلال غرس قيم الإسلام السمحة والأخلاق الحميدة.
وبيّن بني ياسين أن لجنة الإشراف على المراكز الصيفية في المديرية حرصت على اختيار كوادر ذات خبرة وكفاءة في التدريس، من حملة الشهادات الشرعية والدورات المتخصصة والإجازات في التلاوة والتجويد.
وأوضح أن المواد الدراسية في المراكز تشمل تلاوة القرآن الكريم، وحفظه، وفهم معانيه، إلى جانب الحديث الشريف، والسيرة النبوية، والفقه، وقصص الأنبياء، والأخلاق والآداب الإسلامية، والثقافة الوطنية، بالإضافة إلى الأنشطة اللامنهجية المصاحبة.
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