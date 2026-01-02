السبت 2026-01-03 12:05 ص

3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

تعبيرية
الجمعة، 02-01-2026 10:33 م

الوكيل الإخباري-   - بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، اليوم الجمعة ، 3690ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد اكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.


وأشار إلى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص حدوث الانقطاعات.

 
 


