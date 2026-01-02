3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

الوكيل الإخباري- - بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، اليوم الجمعة ، 3690ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

اضافة اعلان



وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد اكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.