376 حافلة ذكية قريبًا لخدمة طلبة الجامعات الرسمية

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن إحالة عطاء مشروع إدخال أنظمة النقل الذكية (ITS) على الحافلات العاملة ضمن برنامج الدعم الحكومي لخطوط الجامعات الرسمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل العام وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل في المملكة.





ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في خدمات نقل الطلبة من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وموثوقية وانتظامًا، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستخدمين وتعزيز الاعتماد على النقل العام، إلى جانب تحسين تجربة التنقل عبر تقليل زمن الرحلات ورفع كفاءة التشغيل والالتزام بالجداول الزمنية.



ويشمل المشروع تزويد (376) حافلة متوسطة بأنظمة النقل الذكية، تغطي (29) خطًا تخدم الجامعات الرسمية، حيث يتضمن تطبيق منظومة متكاملة من الحلول الرقمية تشمل نظام الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات الذكية وتقنيات QR، ونظام تتبع الحافلات عبر الأقمار الصناعية (GPS)، وأنظمة المراقبة بالكاميرات (CCTV) لتعزيز السلامة، إضافة إلى أنظمة معلومات الركاب التي توفر بيانات آنية، ونظام المقاصة المالية (Clearing House) لضمان تكامل العمليات بين مختلف الأطراف.



ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي، ومن ثم التشغيل الكامل وفق البرنامج الزمني المعتمد، بما يعزز من كفاءة وموثوقية خدمات النقل المقدمة للطلبة.



ويأتي هذا المشروع تأكيدًا على التزام الهيئة بتبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع النقل، وبما يسهم في تحقيق نقل عام أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة، خاصة في قطاع نقل الطلبة الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لمنظومة النقل الحضري في المملكة.





