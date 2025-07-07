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39 بلدية من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقا لمعايير تقييم الأداء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 07-07-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-   أُعلنت، الاثنين، نتائج تقييم أداء البلديات في جميع محافظات المملكة، البالغ عددها 104 بلديات.

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وكشفت النتائج أنَّ 39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقاً للمعايير التي تمَّ التَّقييم عليها، علماً بأنَّ النَّتائج تراوحت ما بين 29.5% كحدٍّ أدنى، و85% كحدٍّ أعلى.


كما كشفت النَّتائج أنَّ 11 بلديَّة فقط حصلت على علامة أعلى من 65% في التَّقييم، فيما كانت نتائج 93 بلديَّة دون هذه العلامة.


وأُجري التقييم عبر فرق متخصِّصة تشكَّلت من أمانة عمّان الكبرى، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة البيئة، إضافة إلى متقاعدين من وزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.


كما تم تشكيل فريق فنِّي متخصص ضمَّ ممثلين عن رئاسة الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز؛ لغايات مراجعة مخرجات عملية التقييم وضبط جودتها، وبشكل يعزز كفاءة وفاعلية عملية التقييم ويضمن العدالة في النتائج.

 
 
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