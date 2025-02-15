 
السبت 2025-02-15 09:38 ص
 

3944 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3944 طن.اضافة اعلان


وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم السبت :


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